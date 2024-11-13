Школу №3 Брянска откроют после ремонта в 2024 году

Школу №3 Брянска откроют после капитального ремонта в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске продолжается капитальный ремонт школы №3. Ежедневно на объекте работают почти 40 человек. Подрядчик уже запустил новую систему отопления. Рабочие активно занимаются отделкой внутренних помещений. Лестничные пролёты и спортзал рабочие украсили декоративной штукатуркой. Ступени выложили керамогранитом.
«Почти полностью покрашены второй и третий этажи, рабочие трудятся на первом. Параллельно монтируется приточно-вытяжная вентиляция, продолжаются напольные работы», —уточнил директор школы Владимир Прыщенков.
В настоящее время в школе ждут поставку дверей. Многое оборудование уже купили. Его установят после завершение всех работ. В классах будет новая мебель, а в актовом зале – 150 зрительских сидений.
Школу планируют открыть в этом году. А благоустройство прилегающей территории подрядчик продолжит будущей весной.
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