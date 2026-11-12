Полицейские в Карачеве задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

2026, 12 ноября 10:46

Полицейские в Карачеве задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники двух магазинов самообслуживания в городе Карачеве. В торговых точках произошли кражи. К хищениям оказался причастен один и тот же посетитель. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения.

В этот же день участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 25-летний житель Карачева до этого момента закон не нарушал. Он незаметно вынес из мясную продукцию и спиртное стоимостью 9000 рублей. Мужчина пояснил, что успел съесть и выпить похищенное.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».