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Не ждать субботы. В Брянске овощные базары открыты каждый день

2026, 12 ноября 11:34
Не ждать субботы. В Брянске овощные базары открыты каждый день
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Если на субботнюю ярмарку выбраться не получается, купить сезонные овощи и фрукты можно на городских овощных базарах. Они работают ежедневно с 9.00 до 19.00, и их в Брянске больше, чем ярмарок.

Расположены базары ближе к жилым кварталам, так что за картошкой можно зайти по пути домой. Торговать здесь бесплатно могут владельцы личных подсобных хозяйств и небольшие фермеры, поэтому аренда места не попадает в стоимость товара. Для хозяйств это возможность продать выращенное своими руками, для горожан – шанс купить продукты по более выгодной цене.

Ярмарки выходного дня при этом никуда не делись и продолжат работать по субботам до 26 декабря. Власти следят за ценами и качеством на официальных площадках, а стихийные точки на тротуарах и остановках намерены вытеснить. Где находятся базары и ярмарки, можно узнать в публикации на сайте АиФ-Брянск.

 

 

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