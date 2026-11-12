Подрядчик отстал от графика при ремонте школы № 40 в Брянске

2026, 12 ноября 12:47

Подрядчик отстал от графика при ремонте школы № 40 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе № 40 в Брянске продолжается капитальный ремонт. Работы стартовали в апреле. Рабочие уже сделали новую кровлю. Специалисты ведут монтаж крыши спортзала, утепляют фасад старого здания, обустраивают отмостку и монтируют козырьки над подвалами. Параллельно внутри ремонтируют первый и второй этажи, устанавливают двери и завозят мебель.

Но отопительная система не работает в полном объеме. Некоторые батареи не подключены к трубопроводу.

На проблемном объекте побывал глава администрации Брянска Александр Макаров. Он поручил подрядчику в ближайшие дни полностью замкнуть отопительный контур здания, а также увеличить количество рабочих.