Школу тайского бокса откроют в Суземском районе
Школу тайского бокса для с детей с шести лет откроют в Суземском районе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В посёлке Суземка руководитель федерации тайского бокса Брянской области Богдан Островский встретился с главой Суземского района Борисом Слипуховым и настоятелем храма Святого Александра Невского, иереем Алексеем Серебряковым. Они обсудили открытие школы тайского бокса на территории Суземского района.
«Условия для спортивного развития детей должны быть не только в городах, но и на окраинах, в посёлках, деревнях», — отметил Богдан Островский.
Сейчас для школы подбирают базу и тренерский состав. В секцию будут брать мальчиков и девочек с 6 лет.
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