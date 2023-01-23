Школу тайского бокса откроют в Суземском районе

Школу тайского бокса для с детей с шести лет откроют в Суземском районе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Суземка руководитель федерации тайского бокса Брянской области Богдан Островский встретился с главой Суземского района Борисом Слипуховым и настоятелем храма Святого Александра Невского, иереем Алексеем Серебряковым. Они обсудили открытие школы тайского бокса на территории Суземского района.

«Условия для спортивного развития детей должны быть не только в городах, но и на окраинах, в посёлках, деревнях», — отметил Богдан Островский.

Сейчас для школы подбирают базу и тренерский состав. В секцию будут брать мальчиков и девочек с 6 лет.