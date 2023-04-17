Штаб акции «Бессмертный полк» открылся в брянском музее

Координационный штаб акции «Бессмертный полк» открылся в Брянском краеведческом музее. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

9 мая в России состоится Всероссийская акция «Бессмертный полк».Организатором акции в регионе традиционно выступает Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». 17 апреля в Брянском краеведческом музее открылся координационный штаб акции.

Здесь помогут жителям региона внести данные об участниках войны на общероссийский сайт «Бессмертного полка», а также расскажут о проведении акции.

Штаб в Брянске будет работать до 7 мая 2023 года.