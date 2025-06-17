Сильный ветер повалил 22 дерева в Брянске за четыре выходных дня на прошлой неделе. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие длинные выходные в Брянской области разгулялась непогода. Штормовой ветер с дождём принёс в областной центр разрушения. 13 июня стихия повалила 10 деревьев, из них восемь — в Бежицком районе. Падения зафиксировали на улицах Кирова, Куйбышева, Ново-Советская, Медведева, Гвардейская, Сакко и Ванцетти, Костычева. Деревья валились на частные дома, тротуары и обрывали провода. В субботу в городе упали деревья на улицах Молодой Гвардии, Дятьковской, Комсомольской, Академика Королева, 3 Июля. В воскресенье ветер стих, успев повалить на провода одно дерево в районе дома №211 по улице Калинина.

Пострадавших жителей и поврежденных автомобилей в результате происшествий нет.