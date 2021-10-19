Ситуацию с COVID-19 в Брянской области назвали напряженной

Число заболевших в регионе растет ежедневно.

В Правительстве Брянской области обсудили ситуацию, связанную с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Врио заместителя губернатора Андрей Бардуков отметил, что уровень заболеваемости растет, ситуация напряженная. При этом в регионе пока есть резерв свободного коечного фонда.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 14 брянцев и два иногородних пациента. Диагноз подтвердился у 357 человек.