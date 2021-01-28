Сиутация с коронавирусом на Брянщине стабилизировалась с началом вакцинации

В Брянском горсовете считают, что стартовавшая в области массовая вакцинация помогла стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

Брянские врачи считают, что вакцинация и соблюдение ограничений — единственные способы победить инфекцию.

В частноти, об этом говорит руководитель коронавирусного госпиталя Сергей Галаганов: вакцинация способствует формированию коллектинвого иммунитета, а огранчения сдерживают распространение вируса, пока этот иммунитет не выработался.

С началом вакцинации в регионе сделали прививку первого компонента почти 17 тыс. человек. На днях на Брянщину поступили еще почти 19 тысяч доз вакцины, а до конца января должны поступить еще 11 800.