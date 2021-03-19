СИЗО-1 посетил представитель судебных приставов из Брянска

Следственный изолятор №1 посетил заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения реестра за деятельностью юридических лиц УФССП г. Брянска – Александр Закалюжный.

На встрече представитель службы судебных приставов рассказал осужденным об основных положениях Федерального закона «Об исполнительном производстве», а также правилах исполнения исполнительных документов в отношении должников – граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также о порядке выплаты алиментных обязательств.

В завершение встречи Александр Александрович ответил на вопросы осужденных в индивидуальном порядке.