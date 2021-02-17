Скандальное дело о брянском танке рассмотрят в Туле

Продолжается спор о танке между АО «85-й ремонтный завод» и брянскими чиновниками.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле рассмотрит дело о танке Т-34, установленном в Бежицком районе Брянска.

В прошлом году по договору о хранении конкурсный управляющий 85-го ремонтного завода, проходящего процедуру банкротства, передал Бежицкой районной администрации 296 объектов. Завод планировал прождать объекты, чтобы рассчитаться с долгами.

В их числе оказался и танк, который в итоге установили в сквере имени Морозова – его разработчика.

По требованию завода чиновники возвращать имущество отказались, заявив, что объекты будут выставлены, поскольку они имеют большое значение в патриотическом воспитании жителей и гостей Брянска.

Бежицкий районный суд чиновников поддержал, отметив, что 296 объектов являются историческим наследием и продавать их запрещено.

Управляющий завода подал апелляцию, которую рассмотрит Тульский суд.