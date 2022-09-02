Чиновников посёлка Мирный наказали за траву на спортплощадках

За траву на футбольном поле и волейбольной площадке в поселке Мирный к ответственности привлекли чиновников администрации.

В прокуратуру Гордеевского района пожаловались жители посёлка Мирный. Там футбольная и волейбольная площадки. Но местная администрация их содержанием не занимается. Поля для занятия спорта регулярно зарастают травой.

Прокуратура внесла представление администрации Мирнинского сельского поселения.В результате траву на площадках покасили. А ответственного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.