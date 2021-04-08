Скончался брянский дублер Левитана Анатолий Рудницкий

Уникального диктора называли голосом Брянщины.
7 апреля ушел из жизни Анатолий Рудницкий – знаменитый брянский диктор, режиссер и педагог, заслуженный работник культуры РФ.
Голос Анатолия Рудницкого хорошо знаком жителям Брянской области. Он звучал на всех торжественных мероприятиях.
Анатолий Рудницкий вел парады, концерты, фестивали, озвучивал информационные сообщения в общественном транспорте и рекламу.
Дважды ему довелось встретиться с легендарным советским диктором Юрием Левитаном и однажды – во время празднования 40-летия битвы под Москвой – стать его дублером.
«Голос. Мы больше не услышим этот голос. Только в записи. У нас беда, невосполнимая утрата, нет на этом свете нашего любимого Рудницкого. И осознать это пока не получается. Никак. Но он обязательно будет звучать в нашей филармонии, его голос будет приветствовать всех нас перед каждым концертом. Обещаем. От имени филармонии», – выразили соболезнования в Брянской областной филармонии.
«Великий Человек, настоящий интеллигент, уникальный и неповторимый диктор, режиссер, педагог… Это невосполнимая утрата для всей сферы культуры Брянской области. Мы тебя никогда не забудем, наш любимый коллега, друг и товарищ… Твой голос навсегда останется главным голосом Брянщины…» – отметили в Брянском областном методическом центре «Народное творчество».
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