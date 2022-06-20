Скрывающих судимость брянских таксистов будут увольнять

Справку об отсутствии судимости теперь также обязаны предъявлять водители общественного транспорта.

В прокуратуре Брянска разъяснили правовые последствия непредоставления справки об отсутствии судимости для водителей такси и общественного транспорта.

Их обязанность предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям закреплена в федеральном законе от 11 июня 2022 года № 155-ФЗ.

Согласно новой статье, работодатель обязан отстранить водителя от работы при получении от правоохранительных органов сведений о его уголовном преследовании.

«Таким образом, если работник вовремя не предоставил работодателю справку, то его должны уволить по причине наличия ограничений, исключающих возможность работы водителем», – отметили в прокуратуре.