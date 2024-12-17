Сквер отремонтировали в Брянске по программе инициативного бюджетирования

Сквер имени Виноградова отремонтировали в Брянске по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2025 году исполнится 60 лет со дня открытия сквера имени Александра Виноградова на улице Почтовой в Брянске. 17 сентября 1965 года там был открыт бюст командира Бежицкого партизанского отряда.

В этом году общественная территория вошла в программу «Инициативное бюджетирование». Подрядчик расширил территорию сквера, уложил тротуарную плитку. Памятник облицовали гранитными плитами. Освещать сквер будут светодиодные светильники.

В приемке участвовала глава Бежицкой районной администрацией Татьяна Гращенкова и активисты АО «УК «БМЗ». Сквер по гарантии подрядчик будет обслуживать в течение пяти лет.