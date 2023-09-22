Славянский мост в Брянске планируют достроить в ноябре

Славянский мост в Брянске подрядчик планирует достроить в ноябре. Об этом рассказали в городской администрации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава городской администрации Александр Макаров проверили стройку Славянского моста. Рабочие в настоящее время занимаются последней шестой опорой.

«Сейчас заливаем ригель. Надо некоторое время, чтобы свежий бетон набрал прочность», — рассказал руководитель подрядной организации Анатолий Дидковский.

Специалисты планируют начать класть балки на оставшиеся два пролета Славянского моста уже в октябре. В администрации рассчитывают, что в ноябре объект будет готов.