Славянский мост в Брянске планируют достроить в ноябре
Славянский мост в Брянске подрядчик планирует достроить в ноябре. Об этом рассказали в городской администрации.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава городской администрации Александр Макаров проверили стройку Славянского моста. Рабочие в настоящее время занимаются последней шестой опорой.
«Сейчас заливаем ригель. Надо некоторое время, чтобы свежий бетон набрал прочность», — рассказал руководитель подрядной организации Анатолий Дидковский.
Специалисты планируют начать класть балки на оставшиеся два пролета Славянского моста уже в октябре. В администрации рассчитывают, что в ноябре объект будет готов.
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