Социальный комплекс появится в ближайшие годы в районе старого аэропорта в Брянске

Социальный комплекс из школы, детского сада и поликлиники построят в ближайшие годы в районе старого аэропорта в областном центре Об этом сообщили в городской администрации.

На территории старого аэропорта строят новую поликлинику. Здание уже готово. Уже к осени поликлинику строители должны сдать в эксплуатацию.

«Здесь приступили к кровле, установке оконных блоков, перегородок в здании, вентилируемого фасада, начаты электромонтажные работы», — рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Рядом уже подрядная организация готовит территорию к строительству школы на 1 225 мест. За ней появится и детский сад. В ближайшие годы в этом микрорайоне вырастет социальный комплекс со школой, детским садом, поликлиникой. А также новой дорогой. Она пройдёт по улице Амосова и соединит улицы Иванова и Советскую, с выходом к Дворцу единоборств.