Брянские спасатели получили награды в честь профессионального праздника

2025, 29 декабря 12:32

Брянские спасатели получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в региональном парламенте.

26 декабря в Хрустальном зале правительства области прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню спасатели России. Представители спасательного ведомства отметили 35-ю годовщину со дня образования.

Сотрудников пожарно-спасательных подразделений Брянщины поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Оперативное, профессиональное реагирование на все эти чрезвычайные ситуации говорит об отличной подготовке специалистов МЧС. В этом большая заслуга начальника Главного управления МЧС России по Брянской области, генерал-майора внутренней службы Дмитрия Викторовича Енина и всех сотрудников Управления», – подчеркнул Александр Богомаз.

Государственные, региональные и ведомственные награды получили за отличие в службе сотрудниками пожарно-спасательных подразделений региона.