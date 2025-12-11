Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мужчина пострадал при столкновении «ВАЗа» с «МАЗом» на брянской трассе

2025, 11 декабря 12:00
Мужчина пострадал при столкновении легкового автомобиля «ВАЗ» с грузовиком «МАЗ» на трассе в Севском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Накануне около 10 утра на 35-м км автомобильной дороги «Комаричи–Севск» в Севском районе произошла авария. 36-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 212140». Машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «МАЗ 5440С9» с полуприцепом

Водитель легковушки с травмами попал в больницу. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. 

