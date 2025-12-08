Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
События

Крест памяти воинам-защитникам Отечества открыли в Брянске

2025, 08 декабря 13:05
Крест памяти воинам-защитникам Отечества открыли в Брянске
Крест памяти воинам-защитникам Отечества открыли в Брянске по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.  

 

В Советском районе Брянска на Славянской площади прошёл митинг. Здесь торжественно открыли крест памяти воинам-защитникам Отечества. Мероприятие приурочили ко Дню воинской славы России. 

«Сегодня мы открываем крест памяти воинам, которые отдавали жизнь за Родину во все периоды её истории. И теперь каждый может прийти сюда и поклониться им. Наши воины пали не зря, благодаря им мы можем жить, любить, развивать свою страну и верить в её счастливое будущее», — подчеркнул руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

Крест освятили. Митинг завершился  возложением цветов и минутой молчания. 

С инициативой установить монумент выступил атаман Центрального казачьего войска полковник Василий Игрунёв. Крест разместили на том месте, где раньше был Ново-Покровский кафедральный собор. Памятник установили по программе «Инициативное бюджетирование».

