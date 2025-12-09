Митинг прошёл в Брянске в честь Дня Героев Отечества

2025, 09 декабря 15:30

Митинг прошёл в Брянске в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День Героев Отечества памятная церемония прошла около памятника «Круговая оборона» в Брянске. В митинге приняли участие губернатор региона Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, мамы погибших военнослужащих, чиновники, депутаты, представители силовых структур и общественных объединений, студенты, кадеты и юнармейцы.

«Мы всегда будем помнить подвиги наших земляков. Всегда будем поддерживать семьи, отдавшие самое дорогое — жизни своих детей, — ради мира на земле. Большое человеческое спасибо матерям, которые воспитали своих сыновей настоящими патриотами, достойными людьми, которые не думали о почестях, наградах, а просто защищали свой дом, свою семью, страну! И на подвиге наших героев мы будем воспитывать и воспитываем сегодня наше подрастающее поколение», – подчеркнул Александр Богомаз.

Участники митинга почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. К мемориалу возложили венки и цветы.