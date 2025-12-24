В центре Брянска ограничат движение машин на два дня

2025, 24 декабря 13:25

В центре Брянска ограничат движение машин на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска 25 и 26 декабря ограничат движение и парковка транспорта. Он будет действовать с 20 часов вечера и до окончания мероприятий на следующий день.

В это период машинам запрещено ездить и парковаться:

— от проспекта Ленина до улицы Октябрьской (вдоль здания Брянского государственного цирка, в том числе на парковке, прилегающей к Дому быта по пр-ту Ленина, 67);

— по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской), в том числе на парковке, прилегающей к зданию Брянского государственного цирка, и у дома №99 по проспекту Ленина);

— по улице Октябрьской (в районе домов №№103 и 105 до улицы Арсенальской).