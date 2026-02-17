Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские полицейские по горячим следам задержали грабителя

2026, 17 февраля 08:15
Источник фото

Брянские полицейские по горячим следам задержали рецидивиста из Москвы, подозреваемого в ограблении и краже. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию поступило информация о сразу двух преступлениях в Советском районе Брянска. Потерпевшие описывали одного и того же человека. В течении нескольких часов полицейские задержали злоумышленника. 20-летний житель Москвы ранее уже был судим имущественные преступления и вандализм.

Правоохранители установили, что вечером фигурант бродил по торговым точкам в Советском районе  областного центра. Он зашёл в магазин никотиносодержащих товаров и предлагал 19-летнему продавцу купить у него зубную пасту. Получив отказ подозреваемый стал угрожать и требовать отдать ему электронную сигарету. Работник выполнил требование неадекватного посетителя. Фигурант ушёл, а через пару минут вернулся потребовал «заправить электронную сигарету» и отдать дорогостоящие наушники. Когда грабитель ушел, продавец вызвал полицию.

Злоумышленник же зашёл в пункт выдачи заказов маркетплейса и попросил работницу поделиться зарядным устройством. Он пробыл там около часа. Рецидивист дождался, когда 25-летняя сотрудница отвлеклась, схватил её телефон и сбежал.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи и грабежа. Похищенное имущество стражи порядка изъяли. Мужчину отправили в СИЗО. 

Метки: , ,
