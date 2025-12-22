«Ёлка добра» прошла в Брянске

2025, 22 декабря 16:43

«Ёлка добра» для детей участников СВО прошла в Брянске. О меропории рассказали в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные в холле концертного зала «Дружба» в Брянске прошла предновогодняя «Ёлка добра» для детей военнослужащих- участников СВО. В холле ребят встретили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с чиновниками и депутатами сказочные герои раздали почти 500 сладких наборов и мягких игрушек. После этого артисты театра юного зрителя показали детям сказку «Морозко» .

Благотворительная акция. «Ёлка добра» проходит по инициативе главы города Брянска, председателя Брянского городского Совета народных депутатов Марины Дбар и главы Брянской горадминистрации Александра Макарова.