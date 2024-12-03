Состояние трёх убежищ в Брянске проверил мунконтроль

Состояние трёх убежищ в Брянске проверили сотрудники мунконтроль ЖКХ. Об этом сообщили в городской администрации.

Жители Брянска пожаловались в мэрию на состояние убежищ, расположенных в многоквартирных домах. Три подвала в домах по улице Дуки, в переулке Новозыбковском и проезде Станке Димитрова проверили сотрудники муниципального жилищного контроля горадминистрации.

Так, ключ от убежища на улице Дуки, 42 хранится на фасаде в сейфе и доступен для жильцов. На табличках указано месторасположение. В самом помещении подвала сухой пол и рабочее освещение исправно. Но управляющей организации «УК «Домовладение» нужно убрать оттуда мусор.

Вопросов у проверяющих не вызвало состояние подвала в доме №11 по переулку Новозыбковскому. А в убежище в доме №20 по проезду Станке Димитрова ситуация хуже. Коммунальщикам компании «АРТТЕХ» нужно починить ступени в подвал, вывезти строительный мусор и старую мебель, а также сделать дополнительное освещение.