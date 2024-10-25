Сотрудник брянской администрации стал бойцом «БАРС-Брянск»
Председатель комитета по делам молодежи мэрии Брянска вступайте в ряды «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в соцсетях отряда.
В рядах отряда «БАРС-Брянск» пополнение. Защищать важные объекты в регионе и мирных жителей в составе формирования будет председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Сергей Чернов.
«Его решение вступить в ряды «Барс-Брянск» — это не только поддержка нашей инициативы, но и настоящий пример для подражания!» — подчеркнули в отряде.
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