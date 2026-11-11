Жительница Брянска получила судимость за организацию незаконного пребывания мигрантов

2026, 11 ноября 13:46

Жительница Брянска получила судимость за организацию незаконного пребывания мигрантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания иностранцев в России. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница областного центра.

В 2021 году женщина фиктивно установила отцовство двух иностранных граждан в отношении своих несовершеннолетних детей. После оформления документов мигранты в упрощенном порядке получили вид на жительство в России.

Суд назначил виновной условное лишение свободы. Решение не вступило в законную силу. Фиктивные актовые записи об установлении отцовства были аннулированы.