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Жительница Брянска получила судимость за организацию незаконного пребывания мигрантов

2026, 11 ноября 13:46
Жительница Брянска получила судимость за организацию незаконного пребывания мигрантов
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Жительница Брянска получила судимость за организацию незаконного пребывания мигрантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания иностранцев в России. На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница областного центра.

В 2021 году женщина фиктивно установила отцовство двух иностранных граждан в отношении своих несовершеннолетних детей. После оформления документов мигранты в упрощенном порядке получили вид на жительство в России.

Суд назначил виновной условное лишение свободы. Решение не вступило в законную силу. Фиктивные актовые записи об установлении отцовства были аннулированы.

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