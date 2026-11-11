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Криминал

Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка

2026, 11 ноября 17:36
Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка
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Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о кража денег с банковского счёта. Приговор выслушают 29-летний и 36-летний жители региона.

По версии стражей порядка, в сентябре 2026 года в посёлке Кокоревка обвиняемые через банкомат сняли с банковской карты знакомого 75 тысяч рублей. Платёжное средство приятель дал им для покупки продуктов и спиртного. Фигуранты возместили причиненный ущерб.

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