Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка

2026, 11 ноября 17:36

Кражу 75 тысяч рублей с чужой карты раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о кража денег с банковского счёта. Приговор выслушают 29-летний и 36-летний жители региона.

По версии стражей порядка, в сентябре 2026 года в посёлке Кокоревка обвиняемые через банкомат сняли с банковской карты знакомого 75 тысяч рублей. Платёжное средство приятель дал им для покупки продуктов и спиртного. Фигуранты возместили причиненный ущерб.