Спасатели убрали более 20 поваленных деревьев в Брянске после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В выходные городские спасатели и сотрудники коммунальных служб устранили последствия мощного снегопада в Брянске. Мокрый снег повалил деревья на улицах Красноармейская, Костычева, Авиационная, Комомольская, Литейная, Загородная, Мирославской. Более 20 упавших стволов распилили и вывезли спасатели.