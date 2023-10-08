Специалисты МЧС трижды выезжали на тушение пожаров в дачных домах Брянщины

В субботу, 7 октября, в Брянской области произошло три пожара, в которых пострадали дачные дома. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первый сигнал поступил позвонили из Бежицкого района Брянска около часа дня. Позвонившие сообщили о возгорании на улице Островского. По приезду выяснилось, что загорелась кровля дачного дома по всей площади. С помощью двух ручных стволов и пары звеньев газодымозащитной службы огнеборцы справились с поставленной задачей. К 13.35 пожар был потушен.

Вечером, в 19.23, сотрудники МЧС получили информацию из деревни Мылинка Карачевского района. Там инцидент случился на улице Заречной. Пламя распространилось по всей площади дачного дома. К месту вызова были направлены два отделениям пожарных. На тушение им понадобилось чуть больше часа.

Очередное тревожное сообщение пришло из Почепского района в 23.28. Пожар полыхал в летнем доме по улице Лесной села Милечь. Два подразделения огнеборцев сумели полностью ликвидировать возгорание после полуночи — к 00.36. На объекте использовались два ручных ствола.

В пресс-службе ведомства отметили, что по каждому случаю проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.