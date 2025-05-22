Стадион Брянских Партизан ремонтируют в Брянске за 119 млн рублей по стандартам Российского футбольного Союза. Об этом сообщили в городской администрации.

В апреле на стадионе имени Брянских Партизан в областном центре стартовал капитальный ремонт. Его приводят в соответствие с требованиями Российского футбольного Союза 4-й категории и Юношеской футбольной лиги.

Подрядчик занимается демонтажом. Рабочие уже убрали старый искусственный газон, подняли на поверхность старые ливневую канализацию и дренажную систему. Также с трибун убрали 600 кресел.

Новые искусственный газон, дренажную систему, табло и 1 200 новых сидений уже заказаны.

Специалисты установят две дополнительные вышки с прожекторами, оборудуют просторные раздевалки с изолированными выходами, сделают судейскую, медицинскую и журналистскую комнаты, а также построят парковку для болельщиков на 100 автомобилей.

Капитального ремонта стадиона обойдётся в 119 млн рублей. Завершить работы планируют уже в конце осени.