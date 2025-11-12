Стадион имени Брянских партизан откроют до конца ноября

Стадион имени Брянских партизан после ремонта откроют до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске подрядчик закончил капитальный ремонт стадиона спортивной школы «Партизан». Рабочие привели его в соответствие со стандартами Российского футбольного Союза 4-й категории и Юношеской футбольной лиги.

Ремонт стартовал весной. Подрядчик демонтировал все, кроме основания трибун и двух мачт освещения.

Специалисты заменили дренажную систему и уложили газон с качественной искусственной травой, сертифицированной по стандартам РФС. Над воротами установили электронные табло. На трибунах количество мест для болельщиков увеличилось до 1 640. Освещать стадион будут две старые и две новые вышки с прожекторами. На всей территории работает система видеонаблюдения.

Вокруг поля рабочие сделали четыре беговые дорожки со специальным покрытие. Также на стадионе появился сектор для прыжков в длину и площадка для воркаута.

В подтрибунных помещения заменили электрику, системы водопровода и отопления. В каждой раздевалке сделали туалет и душ. Для медиков и судей появились отдельные комнаты. Для воспитанников школы «Партизан» в порядок привели зал для занятия единоборствами и футболом.

«Мы готовим официальное торжественное открытие стадиона. Оно должно состояться уже в наступившем ноябре. Теперь на нашем поле могут проходить соревнования всероссийского уровня», — отметила директор стадиона имени Брянских партизан Татьяна Цыбульская.

Капитальный ремонт стадиона имени Брянских партизан обошёлся в более чем 116 миллионов рублей.