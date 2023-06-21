Стадион «Камвольщик» в Брянске планируют открыть к концу лета

Стадион «Камвольщик» в Брянске планируют открыть для посетителей через месяц. Об этом сообщили в городской администрации.

Муниципальное дорожное управление продолжает устранять недоделки на стадионе «Камвольщик» в Брянске. Рабочие перекладывают ливневую канализацию, готовят главную входную группу к укладке тротуарной плиткой и заново будут монтировать трибуны. На работы у подрядчика есть месяц.

Также на стадионе появится спортивная площадка с тренажёрами.

«Для профессиональных бегунов и любителей этого вида спорта уже есть качественная беговая дорожка, которая выполнена по всем стандартам, тренажёры подойдут тем, кто просто хочет поддерживать себя в хорошей физической форме. Уверен, что через месяц, максимум полтора, долгожданный стадион, который строится уже три года, наконец-то заработает на полную мощность», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.