Стародубская прокуратура помогла инвалиду получить инвалиду лекарство за 5 млн

В прокуратуру Стародубского района Брянской области обратился местный житель.

Мужчина страдает редким (орфанным) заболеванием, для лечения которого врачебная комиссия назначила курс лекарства, стоимость которого превышает 5 млн рублей и признала его жизненно необходимым для заявителя.

Тогда прокуратура Стародубского района обратилась в суд с иском о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить инвалида необходимым лекарством.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Сейчас больной получает необходимое лекарство.