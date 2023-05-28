Стародубский «Олимп» выиграл Кубок Брянской области по хоккею

Юные хоккеисты «Олимпа» из Стародубе выиграли Кубок Брянской области по хоккею, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В Стародубе прошли финальные соревнования Кубка Брянской области по хоккею. На льду встретились команды хоккеистов 2015-2016 годов рождения. Это брянский «Спартак», стародубский «Олимп» и «Луч» из Клинцов», – уточнил глава региона.

В полуфинале стародубчане обыграли Клинцы со счетом 20:0, а «Спартак» опередил «Луч». А в стародубский «Олимп» оказался сильнее брянского «Спартако». Игра закончилась со счётом 10:0.

«Но, несмотря на счет, сегодня победил спорт! Я благодарю тренеров, родителей за их вклад в развитие нашего подрастающего поколения! Так держать!» – отметил Александр Богомаз.