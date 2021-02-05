Стародубский суд обязал администрацию обеспечить сироту с ребенком жильем

В прокуратуру Стародубского района обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о нарушении ее жилищных прав.

Девушка осталась без попечения родителей в малолетнем возрасте и воспитывалась в интернате.

С 2012 года она состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в администрации муниципального образования. Однако, она не обеспечена жильем.

Из-за отсутствия жилья девушка вынуждена с малолетними ребенком проживать на съемной квартире.

Тогда прокуратура района направила в суд иск о признании права на получение жилого помещения и об обязании администрации обеспечить ее жильем по месту жительства.

Стародубский районный суд удовлетворил требования прокурора.