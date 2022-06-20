Стародубскую школу искусств отремонтируют по нацпроекту «Культура»

На ремонт выделили больше пяти миллионов рублей.

Детскую школу искусств имени А. И. Рубца в города Стародубе ремонтируют по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Подрядчик «Техинформ-строй» из Брянска начал ремонт детской школы искусств имени А. И. Рубца с демонтажа старой кровли и установка новой. Также здесь поставят семь современных оконных блоков, отремонтируют отмостки и покрасят фасад. В соответствии с нормами сделают пожарную сигнализацию.

На втором этаже в коридоре появится плитка и новые двери. Также специалисты заменят электропроводку и освещение. В кабинетах рабочие отремонтируют полы, стены и потолки.

На ремонт из федерального, областного и местного бюджетов потратят 5 млн 116 тысяч 365 рублей. Ремонт завершат к началу нового учебного года.