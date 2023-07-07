Стихия повредила восемь светофоров и семь деревьев в Брянске

Сильный ветер сломал восемь светофоров, семь деревьев и оборвал 12 линий электропередач в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске устраняют последствия грозы. Ливень с ветром и градом стал причиной разрушений по всему областному центре.
В брянском оздоровительном лагере «Огонек» упала сосна, диаметром более 80-и сантиметров. Спасатели распилили дерево и вывезли его. На улице Урицкого, 128-а сук дерева упал на машины. А на улице 3 Июля между домами 1А и 5 рухнуло огромное дерево. Пострадавших нет.
Много работы у дорожников. На кольце перед Первомайским мостом они устранили грязевое озеро. А на улице Калинина рабочие с помощью техники чистят водоотводные каналы.
Сотрудники брянского водоканала занимаются откачкой воды. Ливнем выбило многие канализационные колодцы.
Всего в городе упало семь деревьев, пострадали восемь светофоров и оборваны 12 линий электропередач.
05.07.2023 12:13
Скорая и неотложная
Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,
05.07.2023 12:12
Жильё для медиков и асфальт для дорог
Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных
03.07.2023 14:23
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта