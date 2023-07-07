Стихия повредила восемь светофоров и семь деревьев в Брянске

Сильный ветер сломал восемь светофоров, семь деревьев и оборвал 12 линий электропередач в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске устраняют последствия грозы. Ливень с ветром и градом стал причиной разрушений по всему областному центре.

В брянском оздоровительном лагере «Огонек» упала сосна, диаметром более 80-и сантиметров. Спасатели распилили дерево и вывезли его. На улице Урицкого, 128-а сук дерева упал на машины. А на улице 3 Июля между домами 1А и 5 рухнуло огромное дерево. Пострадавших нет.

Много работы у дорожников. На кольце перед Первомайским мостом они устранили грязевое озеро. А на улице Калинина рабочие с помощью техники чистят водоотводные каналы.

Сотрудники брянского водоканала занимаются откачкой воды. Ливнем выбило многие канализационные колодцы.

Всего в городе упало семь деревьев, пострадали восемь светофоров и оборваны 12 линий электропередач.