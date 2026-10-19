Подрядчик увеличил темп ремонта в школе № 40 города Брянска

2026, 19 октября 13:35

Подрядчик увеличил темп ремонта в школе № 40 города Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе № 40 в городе Брянске продолжается капитальный ремонт. Работы проводит компания «Траст Проект». Подрядчик сильно отстал от графика.

Ремонт контролируют представители администрации и надзорных органов. На прошлой неделе на объекте побывал заместитель мэра Александр Гаврилов и сотрудники прокуратуры.

«Кровля на здании завершена. Сейчас делаем крышу над спортзалом, будем укладывать мембрану. На 80% готов фасад старого здания. Заканчивается монтаж отопления, ремонт на первом и втором этажах. Начали ставить двери, заказали линолеум. Снаружи делаем отмостку, будем класть тротуарную плитку, варим козырьки на подвалы», – уточнила замдиректора подрядчика Валентина Дроздова.

Подрядчик оправдывает задержку проблемами с системой отопления. Тепло не поступало в спортивный зал. Специалистам пришлось заказать проект, а затем демонтировать всю тепловую сеть, чтобы установить новую.

«До сдачи подрядной организацией работ по капитальному ремонту остаётся полтора месяца. Ключевой и наиболее ответственный этап сейчас — завершение монтажа и запуск основного контура отопления», — отметил Александр Гаврилов.