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Общество

Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных

2026, 16 октября 09:31
Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных
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Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук и начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрий Енин навестили в больнице троих пожарных. Они пострадали от взрыва во время тушения дома, по которому ударил беспилотник.

«Настроение у всех боевое. Совсем скоро собираются вернуться к работе в свою пожарно-спасательную часть. К счастью, доктора дают хорошие прогнозы по выздоровлению», – отметил Егор Ковальчук.

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