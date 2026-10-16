Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных

2026, 16 октября 09:31

Брянский губернатор навестил в больнице пострадавших при атаке ВСУ пожарных. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук и начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрий Енин навестили в больнице троих пожарных. Они пострадали от взрыва во время тушения дома, по которому ударил беспилотник.

«Настроение у всех боевое. Совсем скоро собираются вернуться к работе в свою пожарно-спасательную часть. К счастью, доктора дают хорошие прогнозы по выздоровлению», – отметил Егор Ковальчук.