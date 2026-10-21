Улицу Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 21 октября 11:47

Улицу Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали участок улицы Мичурина. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила дорогу от улицы 2-я Мичурина до улицы Абашева.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. От проезжей части их отделили металлическими ограждениями. На пешеходных переходах установили дополнительные светодиодные фонари, а также сделали искусственные неровности. Около Дома культуры имени Горького и школы № 25 сделали парковки. В завершении ремонта рабочие установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Кроме того, подрядчик на перекрёстке улиц Мичурина и Никитина установит светофор и обновит разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».