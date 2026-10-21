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ЖКХ

Улицу Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 21 октября 11:47
Улицу Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту
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Улицу Мичурина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали участок улицы Мичурина.  Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила дорогу от улицы 2-я Мичурина до улицы Абашева. 

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. От проезжей части их отделили металлическими ограждениями. На пешеходных переходах установили дополнительные светодиодные фонари, а также сделали искусственные неровности. Около Дома культуры имени Горького и школы № 25 сделали парковки. В завершении ремонта рабочие установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Кроме того, подрядчик на перекрёстке улиц Мичурина и Никитина установит светофор и обновит разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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