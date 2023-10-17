Строители делают первый этаж пристройки к брянской школе искусств

Подрядчик возводит первый этаж пристройки к детской школе искусств №10 в Брянске. Об этом сообщили в региональном департамент культуры.

По региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в областном центре идёт реконструкция детской школы искусств №10. Здание на улице Б. Хмельницкого, 79 станет больше. Здесь появится пристройка. Подрядная организация в настоящее время возводит первый этаж.

работы завершат в будущем году. Школа сможет принять больше учеников, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.