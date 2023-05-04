Строители Славянского моста в Брянске вновь изменят русло реки Десна для монтажа последней опоры. Об этом рассказал глава администрации Брянска Александр Макаров.

Уровень воды в реке Десна снизился и строители Славянского моста в областном центре приступили к работам в русле.

«Работники подрядной организации «Мостремстрой» занимаются разбором строительных лесов, возведенных вокруг опоры №7. Возле нее же продолжается отсыпка грунта для того, чтобы в русло реки смогли заехать подъемные краны для монтажа балок на очередном пролете. Осталось смонтировать 54 железобетонные конструкции из 198 запланированных», – уточнил Александр Макаров.

Подрядчику осталось построить последнюю опору, находящуюся в воде.

«Для этого под мостом вновь временно изменят русло реки. Течение направят под опорой №7, чтобы понизить уровень воды на участке, где будет опора №8. Для ее строительства вновь придется забивать шпунт в дно реки и сооружать насыпь для заезда техники», – отметил глава горадминистрации.

На самом мосту также кипит работа.

«Со стороны дороги-дамбы уложен нижний слой асфальта. Со стороны улицы Горького наклеивается рулонная гидроизоляция, сверху которой укладывается слой бетона. И уже после здесь также начнут укладывать асфальт. Частично готов плиточный тротуар, забетонирована подпорная стенка», – добавил Макаров.