Судья Советского суда Брянска решила сложить полномочия
Ее заявление рассмотрят 23 марта.
Судья Советского районного суда Брянска Ольга Присекина решила сложить свои полномочия. Об этом сообщает квалификационная коллегия судей Брянской области.
Присекину назначили судьей в 2010 году, в юриспруденции она проработала 20 лет.
Заявление Ольги Присекиной рассмотрят 23 марта.
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