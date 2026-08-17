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ЖКХ

Свыше 127 тысяч кубометров травы скосили в Брянске за выходные

2026, 17 августа 12:44
Свыше 127 тысяч кубометров травы скосили в Брянске за выходные
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Свыше 127 тысяч кубометров травы скосили в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления города Брянска воспользовались тёплой погодой в минувшие выходные. Во всех районах в субботу и воскресенье работали косари. Специалисты убрали лишнюю растительность на улицах 3-го Июля, 9-го Января, Горького, Калинина, Романа Брянского, 22-го Съезда, Бежицкой, Севской, Богдана Хмельницкого, в скверах имени Вяльцевой, Морозова, на Литии, дамбе Октябрьского моста и проспекте Героев. Всего за выходные рабочие скосили 127 800 м² травы.

В понедельник, 17 августа, специалисты облагородят зелёные зоны на улицах Костычева, Крахмалёва, Бежицкой, 22-го Съезда, на дороге от Октябрьского моста до улицы Комарова, на проспекте Московском и в Белых Берегах на улице Коминтерна.

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