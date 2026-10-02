Более шести километров трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь обновили по нацпроекту

2026, 02 октября 13:18

Более шести километров трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дубровском районе завершился капитальный ремонт участка трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» привела в порядок 6,6 километров дороги от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Также рабочие обновили пересечения и примыкания к дороге, а в завершении ремонта нанесли разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».