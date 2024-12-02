Свыше 22 млн рублей собрали брянцы для бойцов на СВО в преддверии благотворительного телемарафона.

В конце октября а Брянской области стартовал сбор средств для участников СВО, защищающих границу. За это времени на счёт благотворительного фонда «Во имя Отечества» поступило 22 160 224 рублей. От граждан и предприятий сделано 3 600 денежных переводов. Оказать помощь можно, отсканировав QR-код на баннере.

А в субботу, 7 декабря, на канале «Брянская губерния» пройдет благотворительный телемарафон в поддержку участников СВО. Он начнётся в 13 часов.