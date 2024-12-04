Свыше 220 тонн продукции продала «Детская молочная кухня» Брянска за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили итоги работы «Детской молочной кухни». Предприятие обслуживает 127 детских садов и 60 школ областного центра. В этом году оно реализовало свыше 220 тонн своей продукции.

Здание «Детской молочной кухни» открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Здесь производят 22 наименования молочной и кисломолочной продукции для детей и взрослых. На производстве используют молоко с брянских ферм.

«Основными потребителями нашего творога, кефира и йогуртов являются детские дошкольные и общеобразовательные учреждения Брянска и области. Однако продукцию можно купить и в нашем фирменном магазине. Он расположен на проспект Московском, 24-а. Здесь мы каждый месяц продаём по тонне кисломолочных изделий», — рассказала руководитель «Детской молочной кухни города Брянска» Галина ИВКИНА.

За год молочная кухня получила свыше 42 млн рублей доходов.