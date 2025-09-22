Свыше 800 метров улицы Киевской отремонтировали в Брянске
Свыше 800 метров улицы Киевской отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Киевской. Свыше 800 метров дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Профдорстрой». На улице расположены школа № 51, два детских сада и Брянский областной колледж искусств.
Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие и построили новые тротуары. Для безопасности пешеходов рабочие обустроили искусственные неровности. На проезжую часть нанесли термопластиковую разметку.
Улицу модернизировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
