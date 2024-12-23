Свыше 850 полицейских будут охранять Брянск в новогоднюю ночь

Свыше 850 полицейских будут охранять порядок в Брянске в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством главы городской администрации Александра Макарова. Там обсудили обеспечение безопасность в новогодние праздники.

Так, больших уличных гуляний в областном центре не будет. Площади, парки и скверы, где установлены новогодние ёлки, будут обследовать сапёры и кинологи. Покой горожан в новогоднюю ночь в Брянске будут охранять около 850 сотрудников полиции.

В мэрии напомнили, что использовать пиротехнические изделия в городе запрещено.