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Свыше 850 полицейских будут охранять Брянск в новогоднюю ночь

2024, 23 декабря 14:32 Общество
Свыше 850 полицейских будут охранять Брянск в новогоднюю ночь
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Свыше 850 полицейских будут охранять порядок в Брянске в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в городской администрации.

 

В мэрии прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством главы городской администрации Александра Макарова. Там обсудили обеспечение безопасность в новогодние праздники. 

Так, больших уличных гуляний в областном центре не будет. Площади, парки и скверы, где установлены новогодние ёлки, будут обследовать сапёры и кинологи. Покой горожан в новогоднюю ночь в Брянске будут охранять около 850 сотрудников полиции.

В мэрии напомнили, что использовать пиротехнические изделия в городе запрещено. 

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